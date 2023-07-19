Pokerdom

Портал о покере

PokerExperts – лучший современный русскоязычный сайт о покере, где собрана полезная информация об этой карточной игре. Обзоры покер румов 2021, ближайшие фрироллы, актуальные акции и бонусы, обучающие материалы, а также последние новости – все это будет одинаково полезно и новичкам, и любителям, и профессионалам.

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Бонус
Рейкбек
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9.7
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до 600$
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15-60%
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9.3
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50 $ на счет за приглашенного игрока
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5-40%
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8.9
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30$ + до $600
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До 25,000 грн
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600$
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до 3%
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До 2,000$
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Последние фрироллы

Дата
Покер рум
Название
Приз
Описание
19.07.23
21:00
PokerDom
Мини Феникс Мегастек
₽70000
Доступен для всех
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19.07.23
21:00
Titan Poker
Daily Gemstone $100 Freeroll
$100
Для игроков с VIP статусом Amethyst и выше.
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19.07.23
21:15
888 Poker
SuperStorm Cash Freeroll
$1000
Расположение: вкладка Турниры -> Millions SuperStorm
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19.07.23
21:30
Partypoker
$5K Daily Cash Boom Tournament
$3000
Чтобы получить билет на этот турбо-фриролл - необходимо набрать 5 поинтов за обычными кэш-столами или fast forward.
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19.07.23
22:00
Betsafe Poker
€50 Freeroll
€50
Необходимо сыграть 1 рейковую руку в последние 24 часа
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Школа покера

Покерная задача №9
Покерная задача №8
Покерная задача №7
Покерная задача №6
Покерная задача №5
Покерная задача №4
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Новости

18 золотых перстней, 100 миллионов гарантии, ребрендинг Super MILLION$ и намек на еще один WSOP – что мы узнали из анонса WSOP Summer Circuit на ПокерОК
2 июля на ПокерОК официально стартует летняя кольцевая серия WSOP, но флайты и сателлиты к первым событиям уже активно собирают аудиторию в лобби.
ПокерОК отменяет комиссию на вывод
9 июня вступили в силу поистине исторические нововведения в работе рума ПокерОК! Руководство рума идет на встречу своим игрокам и снимает комиссии на кэшаут через банковские карты и систему LuxonPay.
Выиграть миллион за $1
На ПокерОК начинается microFestival с гарантией в $10,000,0000.
За $1 на Главное событие WSOP в Вегасе! Билеты, проживание, дорога и – бонусный миллион?!
Ежегодная серия отборочных турниров “Дорога в Вегас” стартует в руме уже в это воскресенье, 19 марта. Как минимум 500 пакетных путевок на WSOP будут разыграны именно в сателлитах нашего рума и сети GG.
11 миллионников и сателлиты за доллар: сезон WSOP открывает весенняя серия на $100,000,000!
Свыше 100 миллионов призового фонда, уже привычные 18 чемпионских турниров, куча сайд-ивентов, множество плюшек для призеров – в этом-старый добрый WSOP не отказывает традициям.
“Да будет оверлей! Если нужно, доложу со своих!” – Даниэль Негреану гарантирует миллион долларов оверлея на предстоящем GGMasters Overlay Edition
Знаковый турнир получает огромную гарантию в $10,000,000, вдвое превышающую прошлогоднюю, гарантированный оверлей, под которым подписывается глобальный амбассадор, 9 флайтов по $150 для всех часовых поясов.
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Брускин Борис
Брускин Борис
Автор

Брускин Борис (31 год) - Профессиональный игрок в покер 2017-2019. Специалист 6-макс кеш игр. Более 2 млн. сыгранных раздач онлайн, 70,000$+ профита.

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