Портал о покере
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Последние фрироллы
Дата
Покер рум
Название
Приз
Описание
19.07.23
21:00
Мини Феникс Мегастек
₽70000
Доступен для всех
19.07.23
21:00
Daily Gemstone $100 Freeroll
$100
Для игроков с VIP статусом Amethyst и выше.
19.07.23
21:15
SuperStorm Cash Freeroll
$1000
Расположение: вкладка Турниры -> Millions SuperStorm
19.07.23
21:30
$5K Daily Cash Boom Tournament
$3000
Чтобы получить билет на этот турбо-фриролл - необходимо набрать 5 поинтов за обычными кэш-столами или fast forward.
19.07.23
22:00
€50 Freeroll
€50
Необходимо сыграть 1 рейковую руку в последние 24 часа
Школа покера
Новости
18 золотых перстней, 100 миллионов гарантии, ребрендинг Super MILLION$ и намек на еще один WSOP – что мы узнали из анонса WSOP Summer Circuit на ПокерОК
2 июля на ПокерОК официально стартует летняя кольцевая серия WSOP, но флайты и сателлиты к первым событиям уже активно собирают аудиторию в лобби.
ПокерОК отменяет комиссию на вывод
9 июня вступили в силу поистине исторические нововведения в работе рума ПокерОК! Руководство рума идет на встречу своим игрокам и снимает комиссии на кэшаут через банковские карты и систему LuxonPay.
За $1 на Главное событие WSOP в Вегасе! Билеты, проживание, дорога и – бонусный миллион?!
Ежегодная серия отборочных турниров “Дорога в Вегас” стартует в руме уже в это воскресенье, 19 марта. Как минимум 500 пакетных путевок на WSOP будут разыграны именно в сателлитах нашего рума и сети GG.
11 миллионников и сателлиты за доллар: сезон WSOP открывает весенняя серия на $100,000,000!
Свыше 100 миллионов призового фонда, уже привычные 18 чемпионских турниров, куча сайд-ивентов, множество плюшек для призеров – в этом-старый добрый WSOP не отказывает традициям.
“Да будет оверлей! Если нужно, доложу со своих!” – Даниэль Негреану гарантирует миллион долларов оверлея на предстоящем GGMasters Overlay Edition
Знаковый турнир получает огромную гарантию в $10,000,000, вдвое превышающую прошлогоднюю, гарантированный оверлей, под которым подписывается глобальный амбассадор, 9 флайтов по $150 для всех часовых поясов.